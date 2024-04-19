لا بيع للأغنام الرومانية بمناسبة عيد الأضحى

نفت الجزائرية للحوم الحمراء استيراد الأغنام من رومانيا لبيعها مباشرة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منشورات "مغلوطة" مفادها استيراد الأغنام من رومانيا لبيعها للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدة في هذا السياق أن دفعات الخرفان التي تم استيرادها تدخل ضمن عملية تموين السوق الوطنية بلحم الأغنام، وتوجيه الماشية المستوردة مباشرة للذبح تحت إشراف السلطات البيطرية المختصة.

وأكدت الشركة في بيانها أنه لم يتم إلى حد الساعة ضبط أي برنامج استيراد للأغنام موجهة للبيع مباشرة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.