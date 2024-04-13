مسرحية البئر تتوج بالدلفين الذهبي

توجت، مساء اليوم السبت، جمعية وجوه للمسرح والفنون الدرامية للبليدة بجائزة الدلفين الذهبي وبجائزة لجنة التحكيم في الأيام الوطنية الـ24 لمسرح مدينة سكيكدة عن مسرحية البئر من اقتباس مامون الخطيب وإخراج ليلى بن عطية التي أذرفت الدموع بعد الإعلان عن النتيجة التي أعدت لها الاعتبار بعد اتهامها بالسرقة لنص المسرحية.

وأكدت المخرجة في تصريح لـ"الخبر" أنها اتصلت بصاحب الاقتباس مامون الخطيب من سوريا وسمح لها باستغلال النص الذي يتحدث عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام.

وأضافت المتحدثة أن بعض لجان التحكيم اعتبرت العمل مسروقا الأمر الذي لم يشجعها على المشاركة في الأيام الوطنية الـ24 لمسرح مدينة سكيكدة، غير أن عبد الوهاب من لجنة التنظيم أصر على مشاركتها.

وختمت: "الحمد لله أن مسرحية البئر أعيد لها الاعتبار ولكل الفرقة وهذا التتويج يعتبر إعادة الاعتبار للمسرحية وللجهد المبذول مني كمخرجة وكل الفرقة".