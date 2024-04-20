منظمة العمل الدولية تثمن تجربة الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي

أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، صبيحة اليوم الأحد بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محادثات مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو ، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها للجزائر خلال الفترة من 20 إلى 23 أفريل 2024، على رأس وفد هام تابع للمنظمة .

وأوضح بيان الوزارة ، أن اللقاء شكل فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة لتعزيز التعاون مع هذه المنظمة الأممية المتخصصة، إلى جانب إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر فيما يخص تعزيز العمل اللائق والحوار والحماية الاجتماعيين.

من جهته، ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو التجربة الرائدة للجزائر في مجال الضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي، منوها بالعلاقات الجيدة التي تربط المنظمة بالجزائر في المجالات العمل والضمان الاجتماعي، مؤكدا استعداد المنظمة التام لتدعيم هذا التعاون وتعزيزه.

كما عرض الوزير تجربة الجزائر في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي مركزا على المكاسب المحققة لفائدة العمال في مجال الضمان الاجتماعي والعمل اللائق والتطورات التي عرفتها آليات التشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي ببلادنا.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر، التي تحتضن مكتب العمل الدولي لبلدان المغرب العربي منذ سنة 1967، تربطها برامج تعاون متعددة مع مكتب العمل الدولي، كما تعد من الدول الرائدة في مجال تعزيز الحوار والحماية الاجتماعيين، تكريسا لمبدأ الدولة الاجتماعية المبني على قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية.