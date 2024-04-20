مجمع "سانوفي" يمنح هبة من الأدوية للهلال الأحمر الجزائري

تسلمت نهار اليوم بالبليدة، مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري، كمية من الأدوية، من مجمع "سانوفي"، المختص في صناعة الأدوية الخاصة بمرضى السكري والضغط الدموي والقلب وأخرى، كـ "هبة" تضامنية، تأتي في إطار التعاون، وتعزيز الروابط الإنسانية.

وقال في هذا الصدد الرئيس المدير العام لمجمع "ىسانوفي" إدواردو باريلادا، أنهم يتشرفون لحضور هذا الحدث التضامني، والعمل التشاركي والتعاوني مع مؤسسة الهلال الأحمر الجزائري، بمنحها كمية من الأدوية، مبديا عن رغبتهم في استمرار ودوام مثل هذه العلاقات التعاونية.

وبدورها صرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، وقالت بأن هذه "الهبة" من الأدوية من "مجمع سانوفي"، سيتم توزيعها على الصيدليات المجانية التابعة لهم، عبر مختلف ولايات الوطن، لتوزيعها على المرضى من أصحاب الاحتياجات الأولية، فضلا عن توزيع كمية أخرى لفائدة اللاجئين الصحراويين.