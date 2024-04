Le match opposant l'USMA au RS Berkane officiellement annulé

Le match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football opposant l'Union sportive de la Médina d’Alger et la Renaissance sportive de Berkane a été officiellement annulé en raison du retrait et de l'obstination des joueurs de l'équipe marocaine.

Le président du club de Berkane et ses joueurs ont refusé de disputer le match avec les maillots qui se trouvaient dans les vestiaires, qui ne portaient ni cartes colorées ni logos politiques.

Le club marocain a délibérément évité de rentrer au terrain pour effectuer les échauffements, à l'instar de l'USMA.