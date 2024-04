Aoun répond aux détracteurs de l'insuline locale

Le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a répondu aux parties qui remettaient en cause l’efficacité de l’insuline produite localement, affirmant qu’une vaste campagne tentait depuis deux semaines de saper les efforts de l’Algérie d’être indépendante dans le domaine de la production d’insuline.

Le ministre a indiqué que ces parties étrangères étaient bien connues et cherchaient à faire douter de l’efficacité du produit local et de la capacité de l’Algérie à le maitriser. "Nous avons commencé à fabriquer de l’insuline il y a un an à bas prix et il n’y a pas de défaillance dans sa fabrication. Au contraire, ce sont les prix de ce produit qui ont motivé des tiers parce qu’ils ne les servent pas ».

Aoun a remercié le syndicat des pharmaciens pour son soutien contre les campagnes vicieuses dont est victime l’Algérie, à commencer par la campagne contre "la production nationale de médicaments génériques que notre pays a dépassé et maitrisé", jusqu’à cette campagne qui cible la production d’insuline que nous allons maitriser.