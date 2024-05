Feux de forêts de Khenchela et d’El-Taref : Arrestation de 15 individus

Les autorités judiciaires de Khencela et d’El-Tarf ont annoncé, ce mardi, l'arrestation de 11 individus suspectés d’être impliqués dans les feux de forêt survenus dans les deux wilayas. Six accusés ont été placés en détention provisoire, tandis que les autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le parquet près le tribunal de Bouhamama à Khencela a déclaré que suite à l'incendie survenu le 30 mars 2024 dans la forêt de Bouilfane à Bouhamama, ayant saccagé plus de 56 hectares de forêt, une enquête préliminaire a été ouverte. Celle-ci a révélé que l'incendie était dû à un manque de précautions d’un groupe de personnes effectuant une opération de brûlage de déchets verts.

Le 7 mai 2024, sept personnes ont été présentées devant le parquet et poursuivies pour la provocation involontaire d'un incendie, conformément à la loi sur les forêts et les ressources forestières.

La cour a ordonné le report de l'affaire au 13 mai 2024, avec placement de cinq accusés en détention provisoire et de deux autres sous contrôle judiciaire.

Dans le même sillage, le parquet près le tribunal de Drâa El Amar à El Tarf a rendu public un communiqué dans lequel il a annoncé qu'après avoir reçu des informations selon lesquelles un groupe de personnes préparait des chargements de charbon à vendre pendant l'Aïd al-Adha, une opération a été menée dans la forêt située à proximité de la plage de Fartassa à El Chett, où 15 charbons de bois pesant au total 9.800 kg ont été découverts.

Quatre suspects ont été arrêtés et, après enquête préliminaire, ils ont été déférés devant le parquet et une enquête judiciaire a été ouverte à leur encontre.

Après leur interrogatoire par le juge d'instruction, une ordonnance de placement en détention provisoire a été émise à l'encontre d'un accusé et trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire.