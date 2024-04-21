بيان هام من ديوان الحج والعمرة

تستأنف اليوم الثلاثاء عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة نحو البقاع المقدسة عبر"البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج" ، حسب ما أفاد به بيان للديوان.

وأوضح البيان أنه استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"، فإن عملية حجز التذاكر ستستأنف اليوم الثلاثاء 23أفريل وذلك على الساعة 20:00 بالنسبة لمطار الجزائر والساعة 21:00 بالنسبة لكل من مطارات وهران وقسنطينة وورقلة.