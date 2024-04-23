وزير التربية يزور التلاميذ المصابين بوهران

تنقل، مساء اليوم الثلاثاء، عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية على جناح السرعة إلى وهران، في أعقاب حادثة انهيار سقف أحد أقسام مدرسة ابتدائية على مستوى بلدية بوتليليس بشكل مفاجئ فوق رؤوس التلاميذ، حيث توجه فور وصوله إلى المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بجي البلاطو بوهران، ووقف على وضع التلاميذ المصابين الذين تم نقلهم بشكل مستعجل باتجاه مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية.

واستمع الوزير والوفد المرافق له، للفرق الطبية المكلفة بمتابعة المصابين، خاصة وضع التلميذة التي خضعت لعملية جراحية ناجحة على مستوى الرأس حيث أكد الأطباء بأنها في حالة مستقرة.