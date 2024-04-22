آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

العميد إلى نهائي كأس الجزائر (فيديو)

23 افريل 2024 ()
+ -

اقتطع نادي مولودية الجزائر تأشيرة التأهل لنهائي كأس الجزائر بعد فوزه على شباب قسنطينة بنتيجة هدفين لهدف بعد الوقت الإضافي.

يواصل عميد الأندية الجزائرية مغامرته في كأس الجزائر بعد فوزه الصعب أمام أبناء سيرتا، في لقاء احتكما فيه للوقت الإضافي، عقب وقت رسمي انتهى بهدف في كل شبكة، فافتتح لاعب الشباب النتيجة في الشوط الأول في الدقيقة 30 ، ولم يستطع رفاق بلايلي تعديل الكفة إلا في الشوط الثاني وفي الدقيقة 78 عن طريق زقرانا.

وفي الشوط الثاني الإضافي منح القائد عبد اللاوي الفوز لرفاقه بتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة 114 .

وسيلتقي العميد مع الفائز من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجري غدا بملعب نيلسون مانديلا بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة وهذه المرة بحضور الجمهور.

 

الشوط الأول:

 

الشوط الثاني والوقت الإضافي:

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

    15099 قراءة
  • 3

    هذا ما يبرز انحياز الكاف

    14654 قراءة
  • 4

    استفزاز مغربي جديد

    5838 قراءة
  • 5

    بيان هام من ديوان الحج والعمرة

    5284 قراءة