العميد إلى نهائي كأس الجزائر (فيديو)

اقتطع نادي مولودية الجزائر تأشيرة التأهل لنهائي كأس الجزائر بعد فوزه على شباب قسنطينة بنتيجة هدفين لهدف بعد الوقت الإضافي.

يواصل عميد الأندية الجزائرية مغامرته في كأس الجزائر بعد فوزه الصعب أمام أبناء سيرتا، في لقاء احتكما فيه للوقت الإضافي، عقب وقت رسمي انتهى بهدف في كل شبكة، فافتتح لاعب الشباب النتيجة في الشوط الأول في الدقيقة 30 ، ولم يستطع رفاق بلايلي تعديل الكفة إلا في الشوط الثاني وفي الدقيقة 78 عن طريق زقرانا.

وفي الشوط الثاني الإضافي منح القائد عبد اللاوي الفوز لرفاقه بتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة 114 .

وسيلتقي العميد مع الفائز من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجري غدا بملعب نيلسون مانديلا بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة وهذه المرة بحضور الجمهور.

الشوط الأول:

الشوط الثاني والوقت الإضافي: