Le Doyen file en finale de la coupe d’Algérie

Le Mouloudia Club d'Alger continue son parcours en Coupe d'Algérie après avoir décroché une victoire difficile face au CS Constantine, aux prolongations, puisque le match s’est soldé au score nul, un but partout, à la fin du temps réglementaire.

Le CS Constantine a été le premier à ouvrir le score à la 30e minute, avant que Zoungrana n’égalise à la 78e minute.

Le capitaine Abdelloui a, ensuite, réussi à secouer les filets du CSC et donner la victoire à son équipe à la 114e minute lors des prolongations.

Le vainqueur de la deuxième demi-finale, qui se tiendra demain entre le CR Belouizdad et l'USM Alger, affrontera le MCA en finale, qui se déroulera en présence du public, au stade Nelson Mandela.