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عطاف يستقبل رئيس مجلس العموم الكندي

24 افريل 2024 ()

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استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة رئيس مجلس العموم الكندي، غريغ فيرغوس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، إن اللقاء سمح باستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وبحث سبل ترقيتها إلى آفاق أرحب لاسيما عبر تفعيل وتنشيط مختلف الآليات التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل الصحراوي وناقشا إمكانية تجسيد مشاريع مشتركة وفق صيغة التعاون الثلاثي خدمة لأهداف التنمية المستدامة في هذا الفضاء.

 

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