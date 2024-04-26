رسميا .. نهاية مغامرة وناس مع ليل

بعدما كان عرضة لانتقادات علنية من مدربه باولو فونسيكا مؤخرا بسبب حالته البدنية، تأكد بصفة رسمية مغادرة الدولي الجزائري آدم وناس لنادي ليل الفرنسي هذا الصيف.

ومن المرجح أن تكون الثلاث دقائق التي خاضها ضد مرسيليا يوم 5 أفريل الماضي آخر مقابلة له بقميص ليل، حيث باستثناء حدوث تحول كبير، سيغادر الجناح البالغ من العمر 27 عامًا النادي في نهاية عقده خلال الميركاتو الصيفي، وهو ما كشفه باولو فونسيكا اليوم السبت في مؤتمر صحفي.

وأكد التقني البرتغالي أن وناس سيبقى خارج مجموعته في أيام المباريات، وسيشارك في مقابلات الفريق الرديف حتى نهاية الموسم الحالي.