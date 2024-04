Le ministre du Travail, Fayçal Bentaleb a indiqué aujourd’hui que les services de l’inspection du travail, ont enregistré au cours du premier trimestre de l’année en cours, plus de 61 mille visites de surveillance et d’inspection, concernant environ 1,5 million de travailleurs, résultant sur 11.234 procès-verbaux d’infraction.

Les "CNAS" ont effectué 710 visites sur le terrain, touchant 550 institutions et l’émission de 4.788 recommandations.