الجزائر تصدر كمية كبيرة من الأنسولين نحو هذا البلد

أشرف اليوم الأحد ، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بحضور والي ولاية البليدة، سفيرة الدنمارك بالجزائر و رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، على إطلاق ثاني عملية تصدير لأقلام الأنسولين للملكة العربية السعودية بعد العملية الأولى التي كانت من ولاية تيزي وزو نحو دولة ليبيا.

وفي كلمة له بهذه المناسبة كشف الوزير أن الأنسولين متوفرة بكل الأنواع وهي ذات جودة وفعالية وذات أسعار معقولة، حيث سيتم تصدير 2.5 مليون من أقلام الأنسولين إلى المملكة العربية السعودية وبلوغ أرقام أكثر خلال السنوات القادمة وخفض فاتورة الإستيراد التي يشدد عليها رئيس الجمهورية في كل مناسبة.

وتمت أول عملية تصدير إلى ليبيا لمادة الميتفورمين في نوفمبر 2023 ، وخفضت الشركة فاتورة استيراد أقلام الانسولين بمقدار 49 مليون دولار خلال عام كامل وساهم تخفيض أسعار أقلام الأنسولين في توفير 17 مليون يورو للصندوق الوطني للعمال للأجراء (cnas).

وحسب تصريح نائب رئيس مواقع إنتاج نوفو نورديسك، فتوقعات الإنتاج في عام 2025 ستكون في حدود 57 مليون وحدة. لتغطي بشكل واسع احتياجات السوق المحلية وتوقعات التصدير.

.