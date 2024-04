Exportation de quantités importantes d’insuline vers ce pays

Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a lancé ce dimanche, en présence du wali de Blida, de l'ambassadrice du Danemark en Algérie et du président du Conseil de Renouveau Économique, la deuxième opération d'exportation de stylos à insuline vers le Royaume d'Arabie Saoudite, après la première opération qui a eu lieu depuis la wilaya de Tizi Ouzou vers la Libye.

Dans un discours qu’il a prononcé à l’occasion, le ministre a révélé que l'insuline est disponible dans toutes les variétés et est de qualité et d'efficacité, avec des prix raisonnables. Il est prévu d'exporter 2,5 millions de stylos à insuline vers le Royaume d'Arabie Saoudite, avec des quantités plus importantes d’ici les années à venir, et de réduire la facture d'importation, une préoccupation soulignée par le président de la République à chaque occasion.

La première opération d'exportation vers la Libye de la metformine a eu lieu en novembre 2023, et la société a réduit la facture d'importation des stylos à insuline de 49 millions de dollars au cours d'une année entière, contribuant ainsi à économiser 17 millions d'euros pour la Caisse nationale de la sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS).

Selon le vice-président de la production de Novo Nordisk, les prévisions de production pour 2025 devraient atteindre environ 57 millions d'unités pour répondre largement aux besoins du marché intérieur et aux prévisions d'exportation.