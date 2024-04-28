محادثات بين عطاف وبن فرحان

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، بالرياض، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

وعلى هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، حسب بيان وزارة الخارجية، تناول عطاف وبن فرحان بالتشاور والتنسيق تطورات الأوضاع في قطاع غزة بصفة خاصة والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بصفة عامة، لاسيما التحركات الدبلوماسية على مختلف الأصعدة في سبيل وضع حد للعدوان الصهيوني المتواصل على الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز زخم الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيمها أكثر، حيث رحب الوزيران بتفعيل الآليات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، واتفقا على ضرورة تعزيز الجهود وتكثيفها من أجل تقوية هذه العلاقات في شقها الاقتصادي.