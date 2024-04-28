إجراء جديد بشأن الإستراد

قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الأحد، إطلاق نظام الكتروني جديد لتشفير البيانت في المنصة الخاصة بمتبابعة طلبات الاستراد للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة.

وجاء بيان لوزارة التجارة: في إطار رقمنة القطاع وتعزيز الشفافية، تعلن وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن إطلاق نظام الكتروني جديد لتشفير البيانات في المنصة الخاصة بمتابعة طلبات الاستراد للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة اعتبارا من الأول من ماي المقبل.

ويهدف هذا النظام الرقمي الجديد إلى تحسين كفاءة وشفافية معالجة طلبات وثيقة التوطين البنكي وتأمين بيانات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، وفق ذات المصدر.