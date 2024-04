Nouvelle décision concernant l’importation

Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a décidé, ce dimanche, de lancer un nouveau système électronique de cryptage des données sur la plateforme dédiée au suivi des demandes d'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinées à la revente.

« Dans le cadre de la numérisation du secteur et de la promotion de la transparence, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations annonce le lancement d'un nouveau système électronique de cryptage des données sur la plateforme dédiée au suivi des demandes d'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinées à la revente, à compter du 1er mai prochain », lit-on dans un communiqué du ministère du commerce.

Ce nouveau système numérique vise à améliorer l'efficacité et la transparence du traitement des demandes de la documentation de la domiciliation bancaire et à sécuriser les données des opérateurs économiques actifs dans le domaine de l'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinées à la revente, précise la même source.