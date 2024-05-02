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"الأونروا" تثمن مبادرة الجزائر

2 ماي 2024 ()

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ثمن المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني أمس الأربعاء مبادرة الجزائر لدعم الوكالة من خلال تقديم مساهمة مالية من شأنها تمكين "الأونروا" من مواصلة مهام الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتب لازاريني في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) " تخالجنا مشاعر مؤثرة ونحن نرى هذه الهبة من الدعم والمآزرة لوكالتنا والعمل الذي نقوم به بما في ذلك في غزة.. العديد من الدول أبدت خلال الأشهر الأخيرة تفاعلا ايجابيا مع الأونروا التي واجهت تهديدات وجودية تهدف إلى نسف المنظمة واندثارها".

وتابع يقول " مساهمة الجزائر بـ 15 مليون دولار أمريكي وجهود كل المانحين تمكننا من مواصلة العمل الاغاثي لحماية اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي استمرار عمل الأونروا."

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