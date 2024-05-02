"رئيس الجمهورية يثمن دور الزوايا في ترسيخ قيم الإسلام والوسطية "

أكد حسوني محمد مستشار رئس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الأول حول زوايا العلم والتصوف ودورها في تنمية الفرد والمجتمع على الأهمية الكبرى التي يوليها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية للمدارس القرآنية والزوايا ويثمن دورهما الكبير في ترسيخ الثوابث الوطننية و مجهودات هاته المؤسسات الدينية من اجل حماية الهوية الوطنية ونشرقيم الدين الاسلامي السمحاء والوسطية ،

وكدا العمل الكبيرالذي يقوم به الأئمة والشيوخ في قيادة المجتمع في مجال الدعوى والوعظ و أبناء الفرد الصالح والمفيد لمجتمعه ووطنة.

وأختتم بزاوية الشيخ مولاي عبد الله الرقاني في ولاية ادرار فعاليات الملتقى الغول الموسوم بزوايا العلم والتصوف ودورها في تنمية الفرد والمجتمع، واشرف محمد حسوني مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية ووبن مالك أمين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، مرفوقين بوالي ولاية أدرار ، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وفضيلة الشيخ مولاي عبد الله الرقاني عضو المجلس الإسلامي الأعلى، شيخ المدرسة القرآنية على فعاليات هذا الملتقى العلمي الذي احتضنته كل من زواية الشيخ مولاي الرقاني و مدرج قاعات الحفلات لبلدية رقان

وحضر الملتقى جموع تلاميد المدارس القرآنية بالولاية وعدد من شيوخ الزوايا والأئمة والباحثين والموريدين جاؤا من مختلف جهات الوطن وتناول الملتقى بالشرح والتحليل في أكثر من 16 مداخلة علمية قدمها أساتذة ومحاضرين من جامعة ادرار ، الجزائر ، وتلمسان وقسنطينة ، إسهامات زاوية مولاي عبد الله الرقاني العلمية، الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر ودول الجوار ومكانة زوايا العلم والتصوف من الناحية الثقافية والعلمية،

ودورها في تعزيز اللحمة الوطنية، وكذا الاستثمار الأمثل للموروث التاريخي الزوايا العلم والتصوف و تحديات الحاضر وأفاق المستقبل، إضافة إلى الأدوار التربوية والتعليمية لزوايا العلم والتصوف ودورها خدمة المرجعية الدينية وزار المشاركون مقر مكتبة مخطوطات العائلة الرڨانية برقان، والتي بها مخطوطات ذات قيمة علمية وثقافية وحتى إجتماعية والتى لها إمتدادات في دول الحوار.