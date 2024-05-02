حوالي 1.7 مليون مترشح لـ"بيام" و"باك" 2024

اعلن وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، بان أكثر من 1.6 مليون مترشح سبجتازون امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، على مستوى 2869 مركز إجراء، و94 مركز تصحيح للبكالوريا، مقابل، 3040 مركز إجراء، للـ"بيام"، 97 مركز تصحيح "للبيام" .

كشف وزير التربية، خلال جلسة عمل جمعته بمدراء القطاع، الولائيين، بمقر الوزارة، عن الإجراءات التي تم انخاذها تحسبا لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا، دورة 2024، مشيرا الى أن تم اعتماد نفس الترتيبات المتعلقة بتنظيم الامتحانين، حيث تم إعفاء الأساتذة من الحراسة، في مادتهم أو اجتياز الإمتحان لأحد أقاربهم.

وبخصوص توقيت دخول المترشحين، لمراكز الاجراء، أكد الوزير، أن أبواب ستفتح ساعة ونصف، قبل موعد الاختبار، بالنسبة للمترشحين، والأساتذة الحراس على حد سواء، مشددا على انه".. لا يسمح للمترشحين الخروج من قاعة الاختبار الا بعد مرور نصف الوقت.."، محذرا من استعمال الهاتف النقال، و مختلف وسائل الغش.