امتحانات تقييم مكتسبات "السنكيام" ستشمل هذه المواد

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، أن امتحانات تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي ستكون بمقاربة جديدة ولكن بنفس الأهداف و المقاصد ابتداء من 12 ماي إلى غاية 14 ماي الجاري.

وأضاف بلعايد خلال تنشطه ندوة صحفية حول ضبط وضعية تحضير الامتحانات المدرسية الوطنية دورة جوان 2024، أن امتحانات تقييم المكتسبات للسنة الخامسة ابتدائي ستشمل 06 مواد بدلا من 12 مادة وهي العربية، تاريخ وجغرافيا، الرياضيات، تربية إسلامية، اللغة الفرنسية والامازيغية.

وأشار وزير التربية، الى أن بكالوريا شعبة الفنون لأول مرة بأربع خيارات وهي المسرح، الفنون التشكيلية، سينما السمعي البصري والموسيقى .

كما أن امتحان التربية البدنية في الفترة مابين 08 ماي و 20 ماي الجاري، يضيف بلعايد.