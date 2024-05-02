برنامج عمل مشترك بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة

وقعت وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة، على برنامج التعاون المشترك لسنة 2024-2025، حسب ما أفاد به،اليوم الخميس، بيان للوزارة.

ويهدف هذا البرنامج المشترك، الذي جرت مراسم التوقيع عليه مساء أمس الأربعاء بالمعهد الوطني للصحة العمومية --حسب البيان-- إلى تمكين الجزائر من "الاستفادة من خبرة المنظمة العالمية للصحة وهذا بتحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية الصحية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما يعمل على تقييم إنجازات وتحديات خطة العمل السابقة وكذا تحديد التوجيهات التقنية لتنفيذ خطة عمل 2024-2025".

ووقع على برنامج التعاون المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، جمال فورار، وممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، نوهو أمادو، بحضور ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة وإطارات الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية وخبراء المنظمة، وفقا لذات المصدر.