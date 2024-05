Le Hamas accepte une proposition de cessez-le-feu

Le mouvement de résistance islamique Hamas a annoncé, ce lundi, que son chef politique, Ismaïl Haniyeh, avait informé le Qatar et l'Égypte que le mouvement a accepté leur proposition concernant un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié sur son site, le Hamas a précisé qu'Haniyeh s’est entretenu par téléphone avec le premier ministre qatari, Cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, et avec le ministre égyptien du Renseignement, Abbas Kamel, et leur a fait savoir que le Hamas accepte leur proposition pour un accord de cessez-le-feu.