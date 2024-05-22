بوغالي يمثل الرئيس تبون في مراسم تشييع رئيسي

توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى طهران، لتمثيل رئيس الجمهورية في مراسم تشييع جنازة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وجاء في بيان للمجلس، "بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توجه السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء 21 ماي 2024، إلى العاصمة "طهران" من أجل المشاركة في تشييع جنازة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ومرافقيه".

وكان في استقبال بوغالي، لدى وصوله إلى مطار طهران الدولي، أبو الفضل عموئي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مع سعادة سفير الجزائر لدى إيران علي عروج.

كما رافق رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذه المهمة كل من وزير المجاهدين العيد ربيقة، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر -إيران" ، خرفي موسى إلى جانب محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الأمة.