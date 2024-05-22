وزارة السكن تطلق النظام الجديد المضاد للزلازل

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي عن النظام الجديد المضاد للزلازل نسخة 2024، الذي سيعطي حماية أكبر للبنايات، مضيفا أن وزارة السكن اعتمدت في إنجازه على خبرة مهندسين جزائريين أكفاء داخل الوطن وخارجه.

وأضاف وزير السكن خلال الكلمة التي ألقاها اليوم لدى إشرافه على افتتاح اليوم العلمي حول "الحد من مخاطر الزلازل ـ مسار وآفاق" بمقر وكالة عدل، أن اليوم الدراسي الذي يأتي بعد 21 سنة من زلزال بومرداس سنة 2003 والذي خلف حسبه أكثر من 2000 وفاة وأكثر من 3 آلاف جريح ومفقودين، أعطى درسا مهما لهم في العمل على تأمين البناء في الجزائر بمختلف الإجراءات طيلة السنوات الماضية، وصولا إلى النظام الجديد لمجابهة الزلازل الذي أشرف عليه 60 خبيرا جزائريا من بينهم أدمغة الجزائر بالخارج ، وتم الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجال التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي للتصدي لهذه الظاهرة.