حجز كمية معتبرة من الكوكايين خلال أسبوع

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. حسب حصيلة للجيش خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 ماي 2024

وأفادت الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء بأن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (91) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (780) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وضبط (49) كيلوغراما من مادة الكوكايين و (1044943) قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (314) شخصا وضبطت (56) مركبة و (335) مولدا كهربائيا و (164) مطرقة ضغط و (03) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف (35) شخصا آخر وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و (13) بندقية صيد و (71437) لترا من الوقود و (50) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و (40) قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (25) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (577) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.