الجوية الجزائرية توظّف في هذه التخصصات (وثيقة)

تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق حملة توظيف بعقود غير محددة المدَة لمناصب عمل في العديد من التَخصصات، وهي الخطوة التي تندرج في إطار تعزيز مواردها البشرية واستعدادا لتدعيم أسطول طائراتها.

ويتعلق الامر بتوظيف أعوان تقنيين للاستغلال بمديرية العلميات الأرضية، ميكانيكيي طائرات بقسم صيانة وإصلاح الطائرات، مضيفات ومضيفي طائرة بمديرية العلميات الأرضية.

يرسل المرشحون ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بحملة التوظيف حسب التخصص المطلوب إلى [email protected] أو [email protected] أو [email protected] ، بينما سيقتصر الـرَد فقط على طلبات المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة.

شروط التوظيف والتخصصات المتاحة: