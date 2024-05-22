"الجيش حريص على بناء قوة دفاعية رادعة "

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية.

وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني، أفاد أن الفريق أول السعيد شنقريحة التقى مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمة بالمناسبة أن الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن والطمأنينة يستدعي بالضرورة الحرص على بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق وتحميه.

كما شدد شنقريحة على حرص الجيش الوطني الشعبي على إعمال مقاربة شاملة للرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة وتعزيز الأدوات الدفاعية لبلادنا من خلال توفير كافة العوامل البشرية والتجهيزية لذلك.