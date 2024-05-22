آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

"الجيش حريص على بناء قوة دفاعية رادعة "

22 ماي 2024 ()

38serv

+ -

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية.

وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني، أفاد أن الفريق أول السعيد شنقريحة التقى مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمة بالمناسبة أن الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن والطمأنينة يستدعي بالضرورة الحرص على بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق وتحميه.

كما شدد شنقريحة على حرص الجيش الوطني الشعبي على إعمال مقاربة شاملة للرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة وتعزيز الأدوات الدفاعية لبلادنا من خلال توفير كافة العوامل البشرية والتجهيزية لذلك.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    منصب جديد لسعدان

    13794 قراءة
  • 3

    هل قتل الموساد الرئيس الإيراني؟

    9583 قراءة
  • 4

    دوفيلبان يضع حجرا في حذاء ماكرون

    6104 قراءة
  • 5

    المخزن يخرق القوانين الدولية

    6044 قراءة