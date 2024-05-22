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عطاف يجري مكالمة هاتفية مع نظرائه من 3دول

22 ماي 2024 ()
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم، مكالمات هاتفية مع نظرائه من كل من جمهورية أوغندا، أودنغو جيجي أبو بكر، وجمهورية الكونغو، جون كلود غاكوسو، وكذا جمهورية ناميبيا، السيد بييا موشلينغا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد استعرض الوزير مع نظرائه الأفارقة المستويات التي بلغتها العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها وجوانبها.

كما تبادل معهم التحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع على المستوى القاري، لا سيما التحضير للاجتماع الوزاري الهام الذي ستحتضنه الجزائر شهر جوان المقبل حول إصلاح مجلس الأمن.

 

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