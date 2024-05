«L’Armée veille à construire une force défensive de dissuasion »

Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le Général de Corps d'Armée Saïd Chengriha, a effectué une visite de travail et d'inspection à la deuxième région militaire.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le ministère de la Défense nationale a précisé que le Général de Corps d'Armée Saïd Chengriha a rencontré des cadres et du personnel de la deuxième région militaire.

Chengriha a souligné, dans son discours à cette occasion, que le droit de vivre en paix, en sécurité et dans la tranquillité nécessite impérativement de veiller à construire une force de dissuasion qui garantisse et protège ce droit.

Il a également affirmé l'engagement de l'Armée nationale populaire à adopter une approche globale pour renforcer sans cesse les capacités de combat de notre capacité de combat et à renforcer les outils de défense de notre pays, en fournissant tous les moyens humains et logistiques nécessaires à cet effet.