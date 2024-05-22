هذا آخر أجل للانتهاء من التصحيح وصب علامات تقويم الفصل الثالث

حددت وزارة التربية، آجال 30 ماي 2024، للانتهاء من التصحيح وصب علامات التقويم، للفصل الثالث، والتأكد من صحتها، بالنسبة لمرحلتي المتوسط والثانوي، و02 جوان 2024 للابتدائي، على أن يتم تنظيم الاختبارات الاستدراكية في الأطوار التعليمية الثلاثة، بين 23 و27 جوان المقبل.

وجهت وزارة التربية، اليوم، منشورا يخص الاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية 2024/2023، شددت فيه على أهميتها، كونها، تحافظ على مجهودات التلاميذ المعنيين، وتعطي فرصة ثانية للنجاح، ناهيك عن التداعيات الإيجابية المؤكدة على التنظيمات التربوية والتدرج بين سنوات المرحلة التعليمية الواحدة.

وأمرت الوزارة ، من خلال المراسلة رقم 93، وتحوز "الخبر"، على نسخة منها، كل المؤسسات التعليمية، دون استثناء، تنظيم في المراحل التعليمية الثلاث، الاختبارات الاستدراكية بعنوان السنة الدراسية 2024/2023، بالكيفيات والآليات والآجال المحددة في هذه التعليمة.

وذكّرت مصالح الوصاية، بأن الاختبارات الاستدراكية، موجهة للتلاميذ الذين تحصلوا على معدل سنوي عام يتراوح بين 4.50 و4.99، من 10، في مرحلة التعليم الابتدائي، وبين 9 و 9.99 من 20، في مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي.

وتنظم هذه الاختبارات، في المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ، على المعدل، بالنسبة للتعليم الابتدائي و المتوسط، وفي مادتين فقط، من بين المواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ، على المعدل، بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.

ويخضع اختيار المادتين المعنيتين بالاختبارات الاستدراكية، في مرحلة التعليم الثانوي، لترتيب المعدلات السنوية للمواد، التي تحصل فيها التلاميذ على علامة تقل عن 20/10، من أعلى معدل إلى أدنى معدل، على أن تعطى الأولوية للمواد المميزة للجذع المشترك أو للشعبة، حسب الحالة.

ويستخرج مدير المؤسسة، عبر حسابه الخاص بالأرضية الرقمية لوزارة التربية، قائمة التلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية، حسب المواد التي يختبرون فيها، فور الانتهاء من التصحيح وصب علامات التقويم، للفصل الثالث، والتأكد من صحتها، في أجل أقصاه يوم الخميس 30 ماي 2024، بالنسبة لمرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي، ويوم الأحد 02 جوان 2024 بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي.

وتشهر تواريخ الاختبارات الاستدراكية، في المراحل التعليمية الثلاث، والمحددة في المنشور رقم 267 المؤرخ في 2023/10/09، وتبلغ للتلاميذ المعنيين وأوليائهم بها بكل الوسائل المتاحة، لا سيما عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية لمديريات التربية وذلك يوم الخميس 23 ماي 2024. حيث تشهر قائمة التلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية، حسب المواد المستخرجة من الأرضية الرقمية، إجباريا في الفضاءات الإعلامية، على مستوى كل المؤسسات في المراحل التعليمية الثلاث، للإعلان الواسع بها، وتمكين التلاميذ المعنيين وأوليائهم من الاطلاع عليها، وذلك يوم الأربعاء 5 جوان 2024، على الساعة الثانية عشر زوالا على أن ينجز مدير المؤسسة، رزنامة إجراء الاختبارات الاستدراكية يوم الخميس 6 جوان 2024، ويشهرها وجوبا، ويبلغها للتلاميذ المعنيين وأوليائهم بكل الوسائل المتاحة، ويرسل نسخة منها إلى مدير التربية في نفس اليوم.

كما يُحضر الأساتذة التلاميذ المعنيين للاختبارات الاستدراكية، ويعدون مواضيع الاختبارات الاستدراكية مع مراعاة الدقة والوضوح، ويُصححون المواضيع بمعية تلاميذهم، ويطلعونهم على العلامات التي تحصلوا عليها، حيث يحتفظ بها، وبأوراق إجابات التلاميذ، على مستوى إدارة المؤسسة التعليمية لمدة سنة كاملة.

ويعلن عن نتائج الاختبارات الاستدراكية يوم الخميس 27 جوان 2024، حيث تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال برمجتها، خارج التواريخ المحددة في المنشور.