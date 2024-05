Gelman regrette que Netanyahu n’ait pas été dans l’hélicoptère de Raïssi

Le président du conseil exécutif de l'Université de Tel Aviv, Eli Gelman, a provoqué une effervescence de l'opinion publique de l’entité, suite à une phrase qu'il a écrite dans un groupe WhatsApp privé sur le Premier ministre de l'occupation.

Certains ont même demandé le limogeage d’Eli Gelman, après que la phrase échangée dans un groupe WhatsApp fermé à la suite du décès du président iranien Ibrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère présidentiel, a été relayée par les médias hébreux

"C'est une perte que Netanyahu n’était pas avec lui dans l'hélicoptère. Un seul accident aurait pu résoudre beaucoup de problèmes pour nous et pour le monde", a écrit Gelman après l'accident.

Lorsqu'on lui a demandé d'effacer ce qu'il avait écrit, il a répondu : "Cela ne représente rien par rapport à la destruction que Netanyahu a causée au pays pendant 27 ans."

Gelman a, ensuite, exprimé des regrets pour la diffusion de ses propos, écrits dans un groupe fermé et dans un moment de colère, et a confirmé avoir effacé le message.