بوغالي يشارك في مراسم تشييع جنازة الرئيس الإيراني (فيديو)

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تشييع جنازة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل، إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وانطلقت مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه الذين كانوا معه في المروحية التي تحطمت، وذلك في قاعة المؤتمرات بالعاصمة طهران بحضور قادة وممثلي عدد من الدول.

وأفادت وكالة تسنيم بأن "مراسم تأبين الشهيد رئيسي ورفاقه، انطلقت بحضور 15 زعيما ومسؤولا رفيع المستوى و6 وفود من دول مختلفة".

ومن بين المشاركين، أمير قطر والزعيم الوطني لتركمانستان ورئيسا تونس وطاجيكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان.

وصباح الاثنين، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل والوفد المرافق له قبل أن يواروا الثرى.

وصلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في جامعة طهران، على جثمان رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية مهدي موسوي، والطيار طاهر مصطفوي، ومساعد الطيار محسن دريانوش، والمساعد الفني للطيار بهروز قديمي.