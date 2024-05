Près de 1,5 million de logements distribués depuis 2020

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a fait état, mercredi à Alger, de la distribution "record" de près de 1,5 million d'unités de logement, toutes formules confondues, durant la période 2020-2024, annonçant la promulgation du nouveau règlement de construction parasismique.

"De 2020 au 5 juillet prochain, nous aurons distribué près de 1,5 million d'unités de logement, réalisant ainsi un record sans précédent dans l'histoire de l'Algérie indépendante", a précisé le ministre à l'ouverture des travaux d'une Journée d'information sur "la réduction des risques sismiques".

Il a souligné que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, veille toujours à accorder toute l'attention aux citoyens, en assurant des logements de différentes formules.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, et du wali de Boumerdès, Fouzia Naama, le ministre a annoncé la promulgation du nouveau règlement de construction parasismique actualisé (version 2024).

Le texte a été élaboré par une soixantaine d'experts nationaux, dont des chercheurs et des experts résidant à l'étranger, a-t-il précisé.

Rekhroukh a affirmé, dans ce cadre, que le nouveau règlement, intervenant après celui de 1981 au lendemain du séisme de Chlef, constitue un "document de nouvelle génération conforme aux règlements mondiaux dans ce domaine".

Evoquant la question des structures publiques relevant du secteur, le ministre a indiqué que les travaux du stade de Douera "Chahid Ali Ammar" (dit Ali la Pointe), seront achevés fin juin prochain.

La journée d'étude a été ponctuée par une série d'interventions scientifiques sur les mesures techniques en matière de construction, en vue de réduire les risques sismiques, ainsi que sur le rôle des organismes relevant du ministère de l'Habitat dans ce domaine, outre l'histoire de l'activité sismique au nord de l'Algérie.