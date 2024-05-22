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مجانية الشواطئ .. تعليمات صارمة لرئيس الجمهورية

22 ماي 2024 ()

38serv

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أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعليمات صارمة بخصوص السهر على احترام مجانية الشواطئ، وذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء للتحضيرات  الخاصة بموسم الاصطياف 2024 وترتيبات استقبال جاليتنا.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية، أمر الرئيس تبون بتنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار، في هياكل سياحية جديدة، خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف نقصا في هذه الهياكل، وتتوفر بها الشروط السياحية الطبيعية.

كما أمر الرئيس تبون بمراجعة الأسعار، لجعلها في متناول العائلات الجزائرية تقويةً وتشجيعا للسياحة الداخلية.

وأمر الرئيس –حسب البيان- بالتطبيق الصارم للقانون، ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ وتكريس الاحترام التام، لمبدأ مجانيتها عبر كلّ السواحل الجزائرية.

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