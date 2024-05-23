قرار مرتقب للجنائية الدولية حول العدوان على غزة

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، عن تأهب الجنائية الدولية لإصدار أمر اليوم بوقف العدوان على قطاع غزة.

وتأتي الخطوة المرتقبة لـ "العدل الدولية" بعد 230 يوماً على بدء العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع النازف والضفة ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.

وقدمت جنوب إفريقيا، في 10 ماي الجاري، طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية، وتعديل التدابير السابقة في القضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر جيش الاحتلال بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها منذ 7 ماي الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.