شراكة بين سوناطراك والعملاق الأمريكي

وقع مجمع سوناطراك، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اتفاقية مبدئية مع الشركة الأمريكية للنفط والغاز إكسون موبيل بغرض تطوير التعاون بين الطرفين في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات.

وستسمح هذه الاتفاقية للشركاء بدراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض اهنات حوض قورارة مع التركيز على التميز العملياتي والابتكار التكنولوجي واحترام البيئة وأفضل الممارسات في مجال الاستدامة".

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة للمجمع، تحت إشراف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بحضور الإطارات المسيرة للمجمع وممثلين عن الشركة الأمريكية اكسون موبيل.

وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك المكلف بتطوير الأعمال والتسويق، أونوغي فرحات، و نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لاكسون موبيل، جون ارديل.