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إطلاق خدمة جديدة في مطار الجزائر

23 ماي 2024 ()

38serv

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تستعدّ شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، لاستقبال موسم الاصطياف، بإطلاق مبادرة جديدة لفائدة المسافرين ومستخدمي المرفق.

 وأفادت الشركة في بيان لها، إنه و"من أجل ضمان موسم صیفي ناجح وتقدیم خدمة ذات جودة عالیة لمستخدمي مطار الجزائر أطلقت شركة تسییر مصالح ومنشآت مطار الجزائر مبادرة جدیدة تتمثل في خدمة توجیه المسافرین، الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة وكبار السن عند وصولھم إلى المطار".

 وفي ھذا الصدد، كشفت الشركة، أنه تم تسخیر أعوان بمختلف مناطق المطار، یمكن التعرف علیھم من خلال قمصان خضراء، بیضاء، وحمراء تحمل عبارة ''اسألني"، تكمن مھمتھم في توجیه المسافرین، مساعدتھم وتسھیل مرورھم عبر مطار الجزائر.

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