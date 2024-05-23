الأغواط: يطعن شقيقته على المباشر في "أنستغرام"

تعرضت سيدة في الأربعينات من العمر مساء أمس بمدينة الاغواط إلى طعنة سكين على مستوى الرقبة استدعت نقلها على جناح السرعة الى المستشفى.

وحسب مصادر محلية فإن الجريمة وقعت في مسكن الضحية بحي 800 سكن شمال مدينة الاغواط ، والجاني هو شقيق الضحية التي كانت بصدد الظهور في بث مباشر على حسابها في الانستغرام، قبل أن يقدم شقيقها على طعنها بخنجر على مستوى

الرقبة ، والذي ظل مغروسا في رقبتها خلال بث “اللايف" ، بينما كانت ابنتها في حالة هستيرية تصور والدتها وهي ملقاة على الارض في بركة دماء رافعة السبابة للتشهد والسكين مغروس في الرقبة حسب المشاهد المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقد تم نقل الضحية إلى قسم الاستعجلات للمستشفى المختلط 240 سرير في حالة خطيرة، أين أجريت لها عملية جراحية ، حيث أشار المستشفى المختلط في بيان له إلى استقبال مساء البارحة مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمستشفى المختلط الاغواط ضحية تعرضت لطعنة خطيرة على مستوى الرقبة بواسطة سلاح أبيض، ليقوم الطاقم الطبي بتقديم الاسعافات الأولية اللازمة ونقلها على وجه السرعة إلى غرفة العمليات أين أجريت لها عملية جراحية تحت إشراف طاقم طبي جراحي مشترك بين المستشفى المختلط الأغواط و الموئسة العمومية الاستشفائية احميدة بن عجيلة مكون من أطباء في: الإنعاش الجراحي، الجراحة العامة، جراحة الصدر، ومختصين في الأنف والأذن والحنجرة و جراحة الفك و كذلك نخبة من الكوادر التمريضية المؤهلة في المجال، حيث استغرقت العملية عدة ساعات لإنقاذ الضحية التي تجاوزت مرحلة الخطر الشديد حسب البيان وهي الآن تحت الرعاية الطبية الجراحية بوحدة العناية المركزة في المستشفى المختلط .

للإشارة فإن الضحية حسب المعلومات الأولية مؤثرة في صفحات التواصل الاجتماعي، والمشتبه فيه بين يدي الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الاغواط في انتظار تقديمه بعد استكمال الملف إلى وكيل تلجمهورية لدى محكمة الأغواط.