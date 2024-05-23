رصد ميزانية ضخمة لترفع احتياطات الجزائر النفطية

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عن رصد غلاف مالي معتبر لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي خلال الفترة الممتدة من بين 2024 و 2028.

وأوضح عرقاب، في جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن استراتيجية وزارته في هذا الشأن تقوم على تكثيف جهود البحث والاستكشاف، وتحسين أداء الاستكشاف وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام تقنيات حديثة مثل طرق الاسترداد من أجل رفع نسبة الاستخلاص.

ولأجل ذلك، خصصت الوزارة، حسب توضيحات المسؤول التنفيذي الأول عن قطاع الطاقة والمناجم، 3.5 مليارات دولار بين عامي 2024 و2028، لتنفيذ عملية التوسيع.

وأفاد الوزير، أنّ البرنامج التطويري لمجمع سوناطراك خصّص 416 مليون دولار للمشاريع المتعلقة بالبيئة، منها 67 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية و68 مليون دولار لمشاريع الهيدروجين.

التزام بخفض الانبعاثات الملوثة

كما شدّد عرقاب على أن التزامات الجزائر الدولية، القاضية بخفض الانبعاثات الملوثة الناجمة عن نشاط قطاع المحروقات، تترجم من خلال مشاريع استثمارية عدة، تعمل على خفض حجم الغاز المحترق بالمنشآت الطاقوية أو عبر مشاريع كبرى في مجال التشجير، سيجسدها مجمع سوناطراك.

وتابع الوزير إن "الجزائر وعلى غرار الدول المصدرة الأخرى تسعى لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 إلى 22 بالمائة بحلول عام 2030، وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمائة".

وسيتم ذلك حسب عرقاب عبر "التدابير والإجراءات التي تعمل الجزائر على تنفيذها لرصد ومراقبة الانبعاثات، بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين"، مذكرا بأن مجمع سوناطراك يعتزم تنفيذ برنامج طموح بغرض الاحتجاز الطبيعي للكربون، بدعم من المديرية العامة للغابات قصد غرس 420 مليون شجرة على مساحة 520000 هكتار في جنوب البلاد.

وبهذا الخصوص، أوضح وزير الطاقة والمناجم أنّ هذا المشروع التشجيري "الضخم"، الذي سينفذ على مدار 10 سنوات، سيجمع بين مكافحة تغير المناخ وإعادة التشجير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية، بشكل يخلق آلاف مناصب العمل ويحسن البيئة وظروف المعيشة للساكنة.

وفي المسعى نفسه، أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة تضم كل الجهات المعنية بمسألة الحد من انبعاثات الميثان، لوضع خارطة طريق تهدف إلى "إنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها، وهناك عدة مشاريع قيد الإنجاز من قبل سوناطراك وشرائكها".