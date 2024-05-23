مفاجأة "القسام" في اليوم الـ230 للعدوان

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال الصهيوني أساف حمامي تم أسره في السابع من أكتوبر الماضي.

جاء ذلك عبر فيديو جديد بثته القسام -اليوم الخميس- في اليوم الـ230 للعدوان الصهيوني على غزة، كاشفة عن أنه قد تعرض للإصابة خلال اعتقاله، لكنها تركت الغموض حول مصيره حاليا.

وبعبارة "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر"، حمّلت القسام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، المسؤولية عن ترك حمامي في الأسر وعدم الاهتمام بمصيره.

وختمت الفيديو بوسم "الوقت ينفد"، الذي دأبت على نشره، في إشارة إلى تقلص المدة الزمنية المتاحة لإبرام صفقة تبادل مع تزايد أعداد الأسرى الصهاينة القتلى في غزة جراء القصف المكثف لجيش الاحتلال.