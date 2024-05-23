وزارة السياحة تطلق مسابقة

تطلق وزارة السياحة والصناعة التقليدية بإشراف مشترك مع وزارة الاتصال، جائزة أحسن عمل في الإعلام السياحي.

ووفق بيان وزارة الاتصال، اليوم الخميس، تأتي المسابقة احتفاء باليوم الوطني للسياحة المصادف لـ25 جوان من كل سنة.

وحسب ذات المصدر فإن الفئات المعنية هي:

1- جائزة أحسن مقال سياحي.

2- جائزة أحسن روبورتاج تلفزيوني.

3- جائزة أحسن روبورتاج إذاعي.

4- جائزة أحسن موقع الكتروني ترويجي للسياحة الجزائرية.

5- جائزة أحسن تطبيق رقمي.

وحدد آخر أجل للمشاركة واستلام الملفات بتاريخ 15 جوان 2024، حيث تهدف المبادرة لترقية وجهة الجزائر السياحية والترويج لها داخليا وخارجيا، وإبراز مجهودات السلطات العليا في البلاد في توطيد السياحة الداخلية وتبيين مقوماتها.