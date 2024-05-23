تفاصيل جديدة بشأن تحطم مروحية الرئيس الايراني

كشفت هيئة الأركان الإيرانية، اليوم الخميس، عن تقرير أولي جديد بخصوص حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وجاء في بيان هيئة الأركان الإيرانية أن مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأنّ طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس.

لم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية، ومروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات.

وتابع البيان أن عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو، وانتهت العملية بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع.

وأضاف البيان أنه لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة، وقد تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.

وفي وقت سابق، كانت قد تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 ماي، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان.