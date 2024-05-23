تسجيل 7230 مشروع استثماري بقيمة 3.340 مليار دينار

سجلت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار إلى غاية 18 ماي الجاري، ما يناهز 7.230 مشروعا استثماريا مصرحا به بقيمة إجمالية تقدر بـ 3.340 مليار دينار.

وأوضح المدير العام لهذه الهيئة، عمر ركاش، اليوم الخميس، خلال يوم إعلامي حول "ترقية التمويل عبر رأس المال الاستثماري"، من تنظيم الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بالتعاون مع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، ان 85 بالمائة من تلك المشاريع تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف ذات المسؤول، ان 65 بالمائة من المؤسسات المسجلة، قد صرحت بمبلغ استثماري يقل عن 150 مليون دج، مؤكدا على أهمية تمويل هذا النوع من المؤسسات عبر آليات"بديلة" سيما رأس المال الاستثماري.

وفي رده على سؤال خلال ندوة صحفية على هامش هذا اللقاء، حول مسالة العقار الصناعي، اشار المدير العام للوكالة، الى ان منصة المستثمر كانت مفتوحة بشكل متواصل، مضيفا ان "الاوعية العقارية المهيأة يتم اقتراحها عندما تصبح متاحة".

وخلص الى القول بان "حوالي 50 بالمائة من القرارات المؤقتة الممنوحة حاليا قد تم تحويلها الى قرارات نهائية و التي تحصل أصحابها على عقود الامتياز", مضيفا انه ابتداء من يوم الاحد المقبل ستتحصل عديد المشاريع الكبرى على عقود الامتياز في عديد الولايات.