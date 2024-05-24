مخطط لتأمين امدادات الطاقة في الصيف

ينظم مجمع سونلغاز، الأحد المقبل، اللقاء الوطني لمدراء التوزيع ومدراء الطاقة والمناجم، يخصص لعرض حصيلة إنجازات سونلغاز خلال سنة 2023 والتحديات التي تواجهها خلال العام المقبل.

اللقاء الذي سيشارك فيه وفد وزاري رفيع المستوي فضلا عن مشاركة عدد هام من الإطارات الرئيسية في قطاع الطاقة والمناجم، يعرض أيضا مخطط عمل خاص بتأمين صيف 2024 بالطاقة.

وتعمل مؤسسة سونلغاز قبل كل بداية موسم الصيف على تفعيل مخطط خاص بتأمين إمدادات الطاقة، لاسيما الكهرباء، لتفادي حدوث الانقطاعات جراء الارتفاع الكبير في حجم الاستهلاك، حيث أنه عادة ما تسجل فترات الصيف ذروة في استهلاك الطاقة الكهربائية، مع الاستعمال الكبير لمكيفات الهواء.

وقد نجح المجمع في السنوات القليلة الماضية من تخفيف وطأة الانقطاعات في الصيف ببلوغ حد تأمين الطلب على الكهرباء في آخر المواسم على الرغم من تسجيل ارتفاع كبير في الاستهلاك المحلي، من خلال الاعتماد على جملة من الإجراءات، كما هو الشأن بالنسبة لتعزيز شبكات نقل الكهرباء، وتشغيل العديد من مشاريع الطاقة ووضعها حيز الخدمة، على غرار مجموعة من المحولات.