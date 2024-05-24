"حمس" في "قصر المعارض" لحسم قرارها

يجتمع أعضاء المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم اليوم الجمعة، بـ "قصر المعارض" الصنوبر البحري بالعاصمة، لبلورة قرار نهائي من الانتخابات الرئاسية المقررة في 07 سبتمبر المقبل.

وأعلن الحزب عبر حسابه بـ "فايسبوك"، بأن دورة أعلى هيئة ما بين مؤتمرين، تنتهي السبت لتعطي نتائج النقاش الذي سيدور بين أعضائها حول الموقف من الرئاسيات. ووفق ما رشح في اليوم الأول من الاجتماع، فإن الرأي الغالب يتمثل في المشاركة في الاستحقاق برئيس الحزب، عبد العالي حساني الذي وصل إلى قيادة حمس في مارس 2023، خلفا لعبد الرزاق مقري الذي قضى عهدتين على رأسها، والذي كان أعلن نيته خوض الانتخابات، قبل أشهر.

وكان الحزب الإسلامي المعارض قاطع الانتخابات الرئاسية الماضية 2019، واتخذ نفس الموقف في 2014.

وأول مرة شارك فيها برئيسه، كانت في انتخابات 1995 وذلك بمؤسسه الشيخ الراحل محفوظ نحناح، الذي حلَ ثانيا في الترتيب بعد اليمين زروال. أما في انتخابات 1999 و2004 و2009 فقد دعم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ضمن التحالف الرئاسي الذي ضمَ أيضا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.