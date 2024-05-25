بداية الانقسام داخل الجيش الصهيوني !

انتشر تسجيل لجندي صهيوني ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع الصهيونيين، في فيديو مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

ويهدد الجندي الذي ظهر ملثما في المقطع وبزي الجيش الصهيوني بالعصيان الجماعي لجنود الاحتياط، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس".

وقال الجندي في الفيديو الذي نشره على تيليغرام: "لن نستمع إلا لرئيس الوزراء"، بينما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال ووزارة الدفاع فتح تحقيق في الواقعة.

وأعلن الجندي في الفيديو: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية".

وهدد الجندي قيادة الجيش بـ "انقلاب عسكري"، وقال "إما أن تغير لهجتك وتدرك أننا نريد الانتصار، أو أننا سنتبع فقط مع رئيس الوزراء".

وتمت مشاهدة الفيديو عشرات الآلاف من المرات منذ أن شاركه يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش: "السلوك الموثق في الفيديو هو انتهاك خطير لأوامر الجيش الإسرائيلي وقيم الجيش الإسرائيلي، ويشكل شبهة ارتكاب مخالفات جنائية".

ولخطورة الحادث عقد رئيس الأركان اجتماعا عاجلا للقيادة بالتزامن مع التحقيق الذي فتح من قبل الشرطة العسكرية، وفق متحدث باسم الجيش الصهيوني.

ورغم أن الجندي المتحدث أعلن رفضه لتسليم الحكم لقيادة فلسطينية بعد الحرب، متناغما مع تصور رئيس الوزرء بنيامين نتنياهو إلا أن هذه الخطوة تشير أن حالة التصدع الكبير داخل مجلس الحرب الصهيوني والتي تنبئ بانتقال الانقسام السياسي إلى صفوف الجيش.

وكان وزير الدفاع غالانت قد وجه انتقادات لنتانياهو لعدم استبعاده تشكيل حكومة صهيونية في غزة بعد الحرب.