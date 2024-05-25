نحو انشاء صندوق استثماري بتمويل من شركات الطاقة

يعتزم الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة إطلاق صندوق استثماري خلال السنة الجارية بتمويل من شركات قطاع الطاقة والمناجم، موجّه لمرافقة المؤسسات الناشئة في تجسيد مشاريعها المتعلقة بالمجال الطاقوي.

وقال المدير العام للصندوق عقبة حشاني، اليوم في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، إنّ هذا الصندوق لايزال في مرحلة المشروع وقد بدأت المحادثات بين الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة والشركات الوطنية للطاقة لبحث المساهمات المالية المحتملة.

وخلال عرضه لفكرة هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "صندوق مستقبل الطاقة" (Future of Energy Fund) خلال اليوم الدراسي، أكد المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة أن الهدف المتوخى هو "تنويع مصادر التمويل عبر هذه الوسيلة الاستثمارية المتخصصة لجمع الأموال للشركات والمؤسسات الناشئة في قطاع الطاقة والمناجم والاستفادة من خبرات شركات البترول والغاز".

ويعد الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، الذي أنشأته 6 بنوك عمومية، صندوقا استثماريا في شكل شركة ذات رأس مال استثماري، ينتمي إلى جهاز دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة، جاء لسد العجز في مجال الأموال الخاصة بالمؤسسات الناشئة الذي يعتبر العائق الأساسي أمام المقاولين الشباب.

وتم إنشاء الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة في نهاية 2020 ويعمل سواء من خلال تمويل مرحلة انشاء المؤسسة الناشئة أو في مرحلة التطوير، لاسيما عبر المشاركة في رأس المال بالأقلية على مستوى تلك المؤسسات.

ويوفر الصندوق إمكانيات تمويلية تتراوح من 5 مليون دج الى غاية 150 مليون دج، كما أوكل إلى الصندوق تسيير صناديق الاستثمار في 58 ولاية بمعدل (1) مليار دج لكل ولاية من طرف الخزينة العمومية لتمويل رواد الأعمال الشباب والمؤسسات بمقدار 150 مليون دينار لكل مؤسسة.